Horb a. N. Einen neuen "Lieblingsplatz" im Dekanat finden

Dazu hatten sich viele Mitarbeiter des Dekanats im Jugendreferat versammelt, um Vater alles Gute zum Dienstbeginn zu wünschen. Der kommissarische Dekan Pfarrer Armin Noppenberger wünschte ihr viel Erfolg und Geduld beim Säen und entwickeln von Glaubensideen. Der Bereichsleiter Dominik Hillebrand überreichte ihr einen Blumenstrauß und freute sich über die Unterstützung fürs Jugendreferat. BDKJ-Jugendreferentin Elisabeth Wütz überreichte ihr ein Sitzkissen mit dem Aufdruck "Lieblingsplatz", verbunden mit dem Wunsch, sowohl beruflich auch als privat im Dekanat einen neuen Lieblingsplatz zu finden. Majella Vater studierte katholische Theologie an der Universität Tübingen, danach schloss sich die Ausbildung zur Pastoralreferentin in der Diözese Rottenburg-Stuttgart an.

Hierzu verbrachte sie drei Jahre im Dekanat Ehingen-Ulm. Im Jugendreferat wird sie hauptsächlich in der Jugendarbeit und Jugendseelsorge tätig sein. Außerdem unterrichtet sie katholische Religion am Technischen Gymnasium in Freudenstadt.

Die Jugendlichen des Dekanats wollen Vater mit einem Jugendgottesdienst am Freitag, 12. Oktober um 19.30 Uhr in der Auferstehungs-Christi-Kirche auf dem Hohenberg begrüßen. "Be welcome" lautet das Motto.