Horb a. N. "Einem Gwyn Ashton konnte ich einfach nicht widerstehen"

Vor zwei Wochen verkündete plötzlich die Konzertagentur Fabulous Germany Concerts, dass der australische Gitarrist Gwyn Ashton mit seiner Band am 9. Mai im Rainbow auftreten wird. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt der Besitzer mit, dass es sich um eine Ausnahme handle: "Ich bekomme immer noch viele Konzertanfragen. Einem Gwyn Ashton konnte ich einfach nicht widerstehen", erklärte Schönhaar.

Mit BB King, Ray Charles, Mick Taylor und Rory Gallagher auf der Bühne

Verständlich, wenn man bedenkt, dass es sich bei Ahston um einen mehrfach ausgezeichneten und weltweit gefeierten Gitarristen, Sänger und Songschreiber handelt. Der gebürtige Waliser stand schon zusammen mit BB King, Ray Charles, Mick Taylor und Rory Gallagher auf der Bühne und nahm an Tourneen mit den Bands The Yardbirds, Status Quo und Magnum teil. Bei der Wahl der Fachmagazine für den Gitarristen des Jahres 2001 in Frankreich erreichte Gwyn Ashton nach Jeff Beck und Gary Moore den dritten Platz.