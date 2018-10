Horb a. N. Eine Reitstunde beim Weltmeister

Für einen außenstehenden Beobachter war es schon gut anzusehen, wie sich die jungen Reiterinnen mit ihren Tieren über den Platz bewegten und quasi zur Eingewöhnung ein paar leichtere Hindernisse nahmen und so eine Einheit zwischen Mensch und Tier bildeten. Die Fachleute Michael und Joachim Jung, der Vater des Champions, sahen dieses Einreiten mit ganz anderen Augen an. Joachim Jung kommentierte für die Presseleute, was da unten im Springparcours passiert. Neben vielen anderen Details erklärte er unter anderem: "Michael achtet am Anfang auf die Rittigkeit der Pferde. Hier ist ein gleichmäßiges Tempo gefragt und ob und wie das Pferd mitgeht, ohne dass der Reiter viele Hilfen einsetzen muss." Weiter achte Michael Jung darauf, wie die jungen Reiterinnen ihre Wege zwischen den Hindernissen einteilten, ob die Wendungen von Links- auch Rechtsgalopp gut klappten, die Pferde gerade ausgerichtet waren und die jeweilige Reiterin die Zügel vor dem Sprung nicht durchhängen ließ. Kommandos wie "Anlehnung und Spannung halten" hörte man über den Platz schallen, und wenn nicht immer gleich alles so klappte wie es eigentlich sollte, kam keine laute Kritik, sondern die Nachwuchsreiterin bekamen praktische Tipps und ihre Pferde einfach weniger hohe Hindernisse und einfachere Aufgaben gestellt.