Horb a. N. Eine Rechnung für das Stadtarchiv

1845 verkaufte Leopold seinen Hausanteil an den Bruder David, der das alte Haus gleich abbrechen und an gleicher Stelle einen Neubau errichten ließ, in dem sich genügend Platz für ein Ladengeschäft befand. Heute befindet sich in diesen Räumen unter anderem die Nordstetter Postagentur. Der Kaufmann David Imanuel Frank, der drei Jahre zuvor seine Braut Carolina unter den Traubaldachin der Nordstetter Synagoge geführt hatte, widmete sich mit aller Energie seinem Textilwarengeschäft und nutzte dabei die ersten örtlichen Zeitungen als Werbeträger so, dass die Annoncen sogar die Einwohner Horbs nach Nordstetten lockten.

Ab Mai 1865 betrieb die Firma David I. Frank in Horb im Haus der Herren Hummel und Klein, das am sogenannten Breitenbacher Eck gelegen war, ein weiteres Geschäft mit Textilwaren, wobei das Angebot noch um sämtliche "Specerei-Waaren", Zigarren und "Galanterie Waaren" sowie Käse in den verschiedensten Sorten erweitert wurde. David I. Frank starb 1869 im Alter von 55 Jahren an Krebs und hatte zuvor das Geschäft testamentarisch an seine Frau sowie die beiden ältesten Söhnen Hugo und Emil übertragen.

1870 betrieben die Witwe Caroline Frank und ihr 25-jähriger Sohn Hugo die Hauptniederlassung in Nordstetten, und für die Zweigniederlassung in Horb war der drei Jahre jüngere Bruder Emil zuständig. Zwei Jahre später wurde das Nordstetter Geschäft aufgegeben und das Haus 1875 an den jüdischen Schreinermeister Abraham Rödelsheimer verkauft.

Nachdem Hugo und Emil Frank ihr neues Horber Haus mit Laden 1874 an der Ecke zwischen Mühlgässle und Neckarstraße gegenüber vom Gasthaus Schwarzer Adler bezogen hatten, schied ihre Mutter aus dem Geschäft aus. Caroline Frank verstarb 1891 in Horb.

Hugo und Emil Frank vollzogen als erste jüdische Geschäftsleute in Horb den Übergang vom Feilschen zur Preisbestimmung, die dem Kaufmann eine klare Berechnung ermöglichte und dem Kunden Sicherheit bot. Sie vollzogen in ihrem Laden auch den Übergang vom kleinen bunten Allerleigeschäft zur Spezialisierung.

Geschäftsleuten wird das kleine Horb zu eng und zieht nach Stuttgart

Diesen beiden gewieften Geschäftsleuten wurde schließlich das kleine Horb zu eng und sie zogen 1899 beziehungsweise 1906 nach Stuttgart um. In jenem Jahr wurde das Kaufhaus an die Horber Firma Karl Augsburger Manufakturenwarengeschäft verkauft. Die Witwe Lina Augsburger übergab die Textilwarenhandlung im Januar 1914 an ihren Schwiegersohn Jakob Wolfsheimer, der den älteren Horbern noch bekannt ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg firmierte das Anwesen in bester Lage als Modehaus Steim. Heute steht das Anwesen nach diversen Umbauten als vermeintliche Bauruine zum Verkauf.