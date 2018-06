Horb a. N. Eine Kirche, die sich gegen einen Krieg in Europa stellt

Besichtigt wurden die 2007 erbaute Kapelle Maria Mutter Europas auf dem Heuberg in Gnadenweiler, die Erzabtei Sankt Martin in Beuron sowie die einige Kilometer weiter in Thiergarten etwas oberhalb der Donau liegende Sankt-Georg-Kapelle – die kleinste dreischiffige Basilika nördlich der Alpen.

Robert Renz hatte unterwegs zusammen mit seiner Frau Siggi wieder die mehr als 40 Teilnehmer zählende Gruppe mit einem kräftigen Frühstück nebst Umtrunk überrascht. Weiter führte der Weg nach Gnadenweiler – ein Ort, der 1832 von Fürst Karl von Hohenzollern-Sigmaringen gegründet wurde. 175 Jahre später entstand hier zu Beginn des 21. Jahrhunderts, nicht zuletzt als Signum für die Bitte zur Einigung Europas eine von dem Breisacher Künstler Helmut Lutz modern gestaltete Gnadenkapelle aus dem dortigen Tuffstein voller Symbolik. Sie erinnert an die Rettung der Arche Noah und an die Auferstehung Christi, womit sowohl das Alte als auch das Neue Testament werden vereinigt werden. Die Glasfenster wiederum zeigen weiße Tauben, stellvertretend für die Kraft des Heiligen Geistes. Es soll nie wieder eine Sintflut, also einen Krieg in Europa geben. Weiter ging es ins Donautal zum einstigen Augustinerchorherrenstift, das nach der Zerstörung durch den 30-jährigen Krieg im barocken Stil wieder aufgebaut, dann allerdings in der Säkularisation aufgehoben wurde. Der klösterliche Neubeginn dieser Erzabtei begann dann 1863 nach der Regel des Heiligen Benedikt "Ora et labora". Mehr als 40 Patres und Brüder leben heute dort. Diakon Klaus Konrad erklärte Wissenswertes über die Kirche mit den barocken Deckenfresken von Josef Ignaz Weegschaider mit Bildern aus dem Leben des Heiligen Martinus und auch mit der Gründungslegende von Beuron wie dem Grafen Peregrin ein Hirsch mit einem leuchtenden Geweih begegnete, wonach der dort an der Donau den Gnadenort gründete. Der Kirchenchor sang unter der Leitung seines Dirigenten Markus Schuler das Sancta Maria, Diakon Klaus Konrad hielt mit den Ausflüglern eine kleine Andacht.

Von Beuron aus ging es der Donau entlang noch ein paar Kilometer weiter hinunter mit Blick auf die Burg Wilden­stein und die Ruine Falkenstein bis nach Thiergarten. Die dortige Sankt-Georg-Basilika direkt beim Gutshof Käppeler, die wohl um das Jahr 1000 erbaut worden ist, ist ein Kleinod. Alle zeigten sich von der Architektur begeistert.