Horb a. N. Eine Idee, drei Buchstaben, zehn Jahre

Das beschwingte Musizieren und das vielseitige Repertoire, das neben der Klassik auch volkstümlichen Musik, Evergreens, Swing und Blues umfasst, hat beide Ensembles auch über Ahldorf hinaus bekannt gemacht.

Auftritte beim Neckarblühen in Horb, bei den Gartenschauen in Nagold und Horb, beim Büchermarkt auf dem Flößerwasen und im Alten Freibad, bei der Kirbe in Wiesenstetten, um nur einige zu nennen, waren die Folge. Eine Riesengaudi war es immer für Musikanten und Zuhörer, wenn man bei Stocherkahnfahrten in Tübingen auf dem Neckar spielte.

Aber auch die ernste Musik kam in all den Jahren nicht zu kurz. Man gestaltete Konzerte mit Abendliedern und Marienliedern in der Liebfrauenkirche. Ferner beteiligte man sich bei den Konzerten des Projektchors "Martin-Gerbert-Gymnasium und Orgelfreunde" für die Restaurierung der Stiftskirchenorgel und sang in der Stiftskirche beim Festgottesdienst zur Orgelweihe mit.

Drei große Konzertreisen nach Lothringen in die Gegend von Metz, nach Hall in Tirol, wo man in der Franziskanerkirche sang, und zuletzt nach Berlin-Kreuzberg waren besondere Erlebnisse und festigten die Chorgemeinschaft. Daneben lassen Wanderungen, Jahresfeste und Opernbesuche in Stuttgart aber auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen.

Der MiA-Chor zählt über dreißig Sängerinnen und Sänger, die nicht nur aus Ahldorf, sondern auch aus Mühlen, Nordstetten, Rexingen und Horb kommen. Sein zehnjähriges Jubiläum, bei dem der Chor inTakt unter der Leitung von Peter Straub dabei ist, wird er am Samstag, 3. März, unter dem Motto "Swing – Sound – Swing" in der Ahldorfer Halle gebührend feiern. Den Abschluss des Jubiläumsjahrs bildet dann die Romfahrt mit Diakon Klaus Konrad.