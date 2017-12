Horb a. N. Eine Betraer Bestleistung folgt der anderen

Mit dem ersten Konzertstück nach der Pause, "The Castle in the Highlands", nahmen die Musiker die Zuhörer mit auf eine Anhöhe in Schottland. Erste Sonnenstrahlen am frühen Morgen und Türme einer mächtigen Festung kommen zum Vorschein. Da denkt man an den Film Robin Hood, auch wenn dieser in England spielt.

Bei "My Secret Lovesong" glänzte der junge Tim Schäfer mit einem Trompetensolo. Johnny Dorner humorvoll: "So schön kann Liebe sein. Zu diesem Stück fällt mir mein erster Liebesbrief ein, da hatte ich mich noch nicht getraut diesen herzugeben. Vielleicht fällt Ihnen (den Konzertbesuchern) ein Liebesbrief ein, den Sie nicht verschickt haben." Mit "Libertango" nahmen die Betraer Musiker die Konzertbesucher mit nach Argentinien in die Welt des unverwechselbaren Tanzes. "Die Argentinier sind stolz auf ihren Tango, die Betraer auf ihre Blasmusik", meinte Dorner.

Aus dem Repertoire von Herbert Grönemeyer wählte Wolfgang Wössner vier stilistisch komplett kontrastive Melodien aus und erstellte daraus ein abwechslungsreiches Medley. Dorner: "Sicher erkennen Sie alle Melodien wieder." Mit diesem Konzertstück endete der offizielle Teil des wiederum hochklassigen Konzertabends. Aber die Zuhörer wollten mehr. Dies zeigten sie mit lange anhaltendem Klatschen. So folgten als Zugabe noch "Transalpina" und ein russischer Marsch. Am Ende gab es noch von Lisa Schäfer viele Dankesworte.