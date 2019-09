Horb a. N. Einbrecher dürfen zurück in die Heimat

Drei Männer sitzen auf der Anklagebank. 43, 44 und 34 Jahre sind sie alt. Doch es sieht so als, als hätten die vergangenen Monate Spuren bei ihnen hinterlassen. Ihre Gesichter sehen von schweren Zeiten gezeichnet aus. Seit fünf Monaten sitzen die drei Georgier in Untersuchungshaft. "Keiner im Gefängnis kann ihre Sprache. Sie weisen alle große Haftsensibilität auf und sie haben keine Angehörigen vor Ort", berichten die drei Verteidiger der Angeklagten, Inga Berg, Carolin Hierstetter und Harald Stehr. Sie machen deutlich: Ihre Mandanten wollen einfach nur nach Hause – zu Frau und Kindern.

Polizist kommt zufällig am Haus vorbei

Sie zeigen sich von Anfang an geständig. Am 11. April dieses Jahres waren sie am helllichten Tag in ein Haus in der Hornauer Straße in Horb – in der Kurve, wenn es von Horb in Richtung Nordstetten geht – eingebrochen. Die Hauseigentümerin – eine ältere Dame, die mittlerweile gestorben ist, aber laut einer Familienangehörigen den Einbruch gut weggesteckt hatte – war zu diesem Zeitpunkt einkaufen. Einer der drei hebelte ein Fenster auf, stieg in das Haus ein und klaute 50 Euro. Weiter kam er aber nicht, denn ein Polizist, der nicht im Dienst gewesen war, kam zu diesem Zeitpunkt am Haus vorbei und informierte seine Kollegen.