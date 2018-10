Horb a. N. Ein Zuhause für die gesamte Kirchengemeinde

Ho rb. Der Festtag begann mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Michael Keller, musikalisch begleitet vom Posaunenchor unter der Leitung von Karl Hermann und dem Kirchenchor unter Leitung von Olga Linke. Auch die Konfirmanden und die Jungschar brachten sich in diesen Gottesdienst ein. Pfarrer Keller sagte: "Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen."

Das Gemeindehaus auf dem Hohenberg war seinerzeit lange herbeigesehnt worden. Der Bau konnte auch deshalb realisiert werden, weil es ein außergewöhnliches Engagement Einzelner gab. Alle aus der Kirchengemeinde haben dort heute ihren Ort, ihre kirchliche Heimat.

Doch was geschieht alles in dem Gemeindehaus? Die Konfirmanden hatten die Aufgabe übernommen, die einzelnen Gruppen vorzustellen und deren Tun mit einem Satz zu erklären. Zu den Gruppen, die das Gemeindehaus nutzen, gehören das Musik-Team, der Kirchengemeinderat, das Gottesdienst-Team, der Bibel-Entdecker-Club, der Bauausschuss, der Jugendkreis und der Posaunenchor. Folgende Veranstaltungen sowie Gruppentreffen finden im Haus statt: Mitarbeiterfest, Bibelseminar, Gemeindefest, Kinder-Bibel-Woche, Abendmahl an Tischen, ökumenischer Frauenkreis, faires Frühstück, Frauenfrühstück, Jungschar, Umwelt-Team, Bibelwoche, Weltgebetstag und Kirchenchor. Das Gemeindehaus wird also gut genutzt.