1 Von links: Monika Fuhl, Ingrid Hertkorn, Hartmut GöttlerFoto: Tischbein Foto: Schwarzwälder Bote

Verwaltung: Ingrid Hertkorn nach 30 Jahren in Ruhestand verabschiedet / Immer "große Stütze" gewesen

Horb-Ahldorf (tb). Nach 30 Jahren wurde Ingrid Hertkorn, die gute Seele der Ortschaftsverwaltung Ahldorf, in den Ruhestand verabschiedet. Sie kommt eigentlich nicht aus der Verwaltung sondern aus der Industrie. Seit 1991 arbeitet sie in der Ortschaftsverwaltung Ahldorf. Drei Ortsvorsteher hat sie in dieser Zeit erlebt. Bis 1999 war sie die Mitarbeiterin von Wilfried Kaupp. Zehn Jahre unterstützte sie Ortsvorsteher Kurt Schmid und von 2009 bis heute seinen Nachfolger Hartmut Göttler. Seit 2001 ist sie Geschäftsstellenleiterin.

Viele Dinge bewegt

Viele Dinge wurden in dieser Zeit in Ahldorf bewegt, die sie begleitet hat, zum Beispiel der Umzug ins neue Rathaus und Projekte wie das neue Baugebiet Hauseräcker, der Ausbau der Felldorfer Straße und des Beuntlewegs oder der Anbau an das Feuerwehrhaus. Früher gab es in jedem Ortsteil eine feste Beschäftigte in der Ortschaftsverwaltung. Heute ist Ingrid Hertkorn für drei Ortsteile als Geschäftsstellenleiterin zuständig, neben Ahldorf seit 2007 in Ihlingen und seit 2011 auch in Mühringen. Sie kenne sich aus und wisse über alles Bescheid, betonte Hartmut Göttler.

Vor der Reform gehörten ja auch noch Rentenanträge, Ausstellen von Ausweisen und Lohnsteuerkarten zu ihren Aufgaben. "Es war eine schöne gemeinsame Zeit", betonte Ortsvorsteher Hartmut Göttler. Sie hätten sehr gut zusammengearbeitet. Meinungsverschiedenheit habe es nie gegeben. Mit ihrer freundlichen und vermittelnden Art habe Ingrid Hertkorn Mühringen und die dortigen Begebenheiten schnell kennengelernt.

Alles im Auge behalten

"Sie war mir eine große Stütze gewesen", betonte die Mühringer Ortsvorsteherin Monika Fuhl. Bei den kleinen und großen Projekten habe sie stets alles im Auge behalten und alle Schwierigkeiten im Zusammenhang zum Beispiel beim Ausbau der Ortsdurchfahrt oder beim Hochwasserschutz souverän gemeistert.

Neben den Ortschaftsräten bedanken sich auch die Kindergärten, für die Ingrid Hertkorn immer ein offenes Ohr hatte, die Vereine, deren Termine sie unter einen Hut bringen musste und die Archivare vom Ortsarchiv herzlich für das immer gute Miteinander.