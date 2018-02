Horb a. N. Ein Stück Toskana in Horb

Das Vermarktungskonzept: In Italien gibts die Waren natürlich auf dem Bauernhof. In Deutschland online und in sogenannten Speisekammern. Die erste gibt es in Frankfurt. Und die zweite bald in Horb.

Filippo Corsani: "Das Geschäft ist wie eine Speisekammer aufgebaut. Mit Gebinden und Ölflaschen. Wir haben den Standort Horb gewählt, weil wir sehr viele Kunden aus Süddeutschland haben und der Standort verkehrlich gut zu erreichen ist –­ ohne große Staus in der Stadt." Zwei neue Projekte. Und damit ist der Riese-Gewerbepark schon fast voll belegt – mit Handel und Jobs. Das ist eine ganz andere Perspektive als noch vor zwei Jahren. Damals verhandelten die Rieses mit dem Landratsamt auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle. Die Räumlichkeiten sollten als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge an den Landkreis vermietet werden. Doch Riese und das Landratsamt konnten sich damals nicht über die Konditionen einigen.