Horb a. N. Ein Stück gelebte Inklusion

Familie Brindle aus Nordstetten hat sich schon immer für Mirjams Werdegang bezüglich der Inklusion eingesetzt, was auch nicht immer leicht gewesen sei, wie Simone Brindle schildert. Mirjam besuchte das katholische Kinderhaus Nordstetten, danach die Berthold-Auerbach-Grundschule in Nordstetten und die GHWS Altheim-Dettingen in Form einer Außenklasse sowie die GHWS Sulz-Empfingen in Form einer Einzelintegration.