Horb a. N. Ein Partykracher nach dem anderen

Natürlich fanden auch in diesem Jahr wieder viele Mitglieder aus den partyerprobten Fasnetsvereinen aber auch ganze Kapellen, die sich einen gemütlichen Abend bei den Altheimer Kollegen machten, den Weg an den Brühlbach. Selbst Armin Noppenberger, der Seelsorger aus dem Steinachtal, traf man zünftig im Trachtenjanker und der Lederhose im Festzelt an. Einige Damen des Musikvereins Obertalheim nahmen sich in christlicher Nächstenliebe seiner an und fortan stand der kommissarische Dekan mit an den Tischen der Talheimer.

Junggesellenabschied sorgt für Spaß

Auch Marc Gäuten aus Schönmünzach wird diese Party so schnell nicht vergessen. Es war einer seiner letzten Abende in Freiheit, denn die Heirat steht kurz bevor. Er feierte deshalb in Altheim seinen Junggesellenabschied. Gut, wenn man dann ein paar Kumpels dabei hat, die das auch noch dem Bandleader stecken. So durfte (musste) der arme Kerl auf die Bühne und sollte aus dem Alpen-Hit "Hulapalu" den Refrain "Hodi jodi jodi, jodi ö" ins Mikro grölen. Und das zu vorgerückter Stunde beim Bockbierfest – das wurde nix. Lustig war’s aber trotzdem und der Schönmünzacher hat nun ein paar Freunde mehr.

Insgesamt war es wieder einmal eine recht gelungene Party, bei der Schwaben als Bayern verkleidet herumliefen und den Sieg des VfB über den FC Bayern gleich mitfeierten.

Von Veranstalterseite sah man auch an diesem Abend nur zufriedene Gesichter. Vorsitzender Markus Singer konnte auf einen musikalisch hervorragenden Freitagabend zurückblicken und bereits am späten Samstagabend stand auch für ihn fest: "Das war ein tolles Bockbierfest 2018."

