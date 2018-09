Horb a. N. Ein neuer Arkaden-Bewohner

Horb. Die Fassaden- und Geschäftsschilder sind schon ausgetauscht. Im Laden in der ersten Etage selbst herrscht hektische Betriebsamkeit.

Charles Vögele ist bereits Vergangenheit. Ein Jahr hat die Kette durchgehalten. Das Ende war schon am Anfang abzusehen. Denn Vögele selbst musste notgedrungen in Horb loslegen. Eigentlich hatte das Schweizer Unternehmen sein Deutschland-Geschäft schon zu diesem Zeitpunkt für beendet erklärt. Doch nicht alle Filialen war man an Kik, Tedi und Woolworth losgeworden (wir berichteten). Da Charles Vögele sich in Horb bereits vor den großen Umwälzungen vertraglich verpflichtet hatte, war die Modekette in der Bringschuld. Und sie lösten es, so kann man im Rückblick sagen, ordentlich. Mittlerweile hat das Unternehmen eine andere Lösung gefunden. Insgesamt mehr als 70 ehemalige Vögele-Filialen werden nach und nach zu Miller & Monroe. 43 Filialen hätten bereits im Frühjahr eröffnet. Jetzt würden "sukzessive alle noch unter Charles Vögele betriebenen Standorte bis Ende September umgebaut", heißt es in einer Pressemitteilung.

Doch woher kommt Miller & Monroe? Dabei handelt es sich um eine neue niederländische Einzelhandelskette, die derzeit massiv den deutschen Markt erobern will. Zielgruppe sei das Alter 40plus beiderlei Geschlechts. Auch Übergrößen sollen zum Sortiment gehören. Die Modekette wirbt mit Schlagwörtern wie "trendig" und "einfach kombinierbar" und stellt sich selbst eine "schon aus der Charles Vögele Zeit bewährten Hosenkompetenz" aus. Neben der Eigenmarke Miller & Monroe gebe es auch bekannte Herstellernamen. Darüber hinaus gebe es zusätzliche Sortimente aus den Bereichen Home und Lifestyle.