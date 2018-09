Horb a. N. "Ein Mehrwert für das Rettungswesen"

Horb-Grünmettstetten. Ein Vierteljahrhundert Erfahrung und Zukunft, gemeinsam in einer Abteilung, das gehört gefeiert. So wurde das kleine Grünmettstetten plötzlich für zwei Tage zum Nabel der Horber Feuerwehrwelt. Am Samstagabend traf sich nicht nur die Feuerwehrprominenz des gesamten Kreises Freudenstadt, sondern auch zahlreiche Kommunalpolitiker, allen voran Oberbürgermeister Peter Rosenberger, sowie viele Bürger und Vereinsvertreter vor dem Feuerwehrheim in Mettstetten.

Abteilungskommandant Peter Kreidler freute sich sichtlich über das Interesse und vor allem darüber, dass er und seine Kameraden nun auch im Orchester der Großen mitlöschen können. Denn zum ersten Mal in ihrer Historie verfügen die Mettstetter nun über ein wasserführendes Löschfahrzeug.

Seit dem Frühjahr steht das MLF, das Mittlere Löschfahrzeug, nun schon in Grünmettstetten und hat bereits vier Einsätze hinter sich. Es ist ein Fahrzeug, das auf dem neusten Stand der Technik ist. Es ist ausgestattet mit allem, was heutzutage bei den immer komplexeren Einsatzsituationen benötigt wird. Neben einem 1000-Liter-Löschwassertank hat es eine Ausstattung für Unwettereinsätze (Wassersauger/Tauchpumpe). Alle modernen zeitgerechten Geräte zur Brandbekämpfung sind ebenso an Bord wie eine Wärmebildkamera zum Auffinden von Personen im Brandrauch. Die Einsatzstelle kann mittels Lichtmast sofort nach Eintreffen ausgeleuchtet werden, und die Atemschutzgeräte können schon während der Fahrt angelegt werden, was einen enormen Zeitvorteil mit sich bringt.