Horb a. N. Ein Loblied aufs Singen als gute Medizin

Beide Chöre gehen ihrem Hobby Gesang bereits seit Jahren und Jahrzehnten mit Freuden nach und sorgen dafür, dass Singen auch heute noch seinen kulturellen Stellenwert behält und zum Wohlbefinden aller beiträgt, so Königsberger in seiner weiteren Begrüßung. "Auch Singen heilt und trägt zur Gesundheit bei. Schon seit längerem ist dies belegt. Also singen wir uns gesund. Singen steigert das Selbstwertgefühl, Singen wirkt wie Medizin, Singen tut Geist und Körper gut. Singen ist das Atmen der Seele. Risiken und Nebenwirkungen sind keine bekannt. Fragen Sie Ihren Arzt oder Chorleiter", so Königsberger überzeugt.

Ein besonderer Gruß ging an die stellvertretende Vorsitzende des Sängerbezirks Gäu im Chorverband Kniebis-Nagold, Hannelore Gutekunst, an Ehrendirigent Eduard Rebmann, an Klaus Hübl, stellvertretender Ortsvorsteher, an Ortschafträte und Vereinsvorstände sowie an die Ehrensänger und Ehrenmitglieder des Liederkranzes. Die Lied-Beiträge aller Chöre stellte Dettensees Mitsängerin Sabine Raible vor.

Den Auftakt des Kulturereignisses machte der Liederkranz Dettensee mit "Viva, die Stunde sei ein Fest" von Lorenz Maierhofer. Den Dettenseer Vorträgen folgte jene der Männerchöre aus Lützenhardt und Heiligenzimmern.

In zwei Durchgängen erfreuten die Sänger und Sängerinnen die Gäste und warben damit eindrucksvoll für den Gesang.

Das Gesangs-Angebot bestritt am Sonntag der Liederkranz alleine. Für kleine Besucher – und natürlich auch für Erwachsene – gab es Aufführungen des Kindergartens "Die kleinen Schlossgeister". Abgerundet wurde das Jugend- und Kinder-Angebot durch Ponyreiten und durch Unterhaltung mit Spiel und Spaß für Kinder.