Horb a. N. Ein Konzert, vier Chöre, viel Publikum

So ein Denkmal setzte dann der Bittelbronner Kirchenchor mit dem Werk "Lobe den Herrn, meine Seele". Steffen Schneider führte seinen Chor hier zu einer starken Leistung und stellte viele Facetten des geistlichen Liedes vor.

Verstärkung bekamen die Bittelbronner am Ende ihres Vortrags von den Nachbarn aus Grünmettstetten. Gemeinsam intonierten sie "Salve Regina", "Sei gegrüßt, oh Königin" heißt es im Text zu diesem an die Gottesmutter gerichteten Gesang. Die Mettstetter unter ihrem jungen Dirigenten überzeugten mit einem völlig neuartig arrangierten Abendgebet, dem Psalm 24 (Der Herr ist mein Hirte), forderten dann auf, alles, was Ohren hat, zu hören, und beendeten ihren Solovortrag mit "Shalom", dem gesungenen Wunsch nach Frieden. Mit den Sängerinnen und Sängern aus Talheim, die nach ihnen dran waren, stimmten sie "Lobet den Herrn der Welt" ein.

Die Damen und Herren aus Talheim begannen ihren Vortrag mit "Ein Danklied sei dem Herren" und jubilierten dann beim "Sanctus" aus der Missa brevis in D.

Insgesamt präsentierten sich Stimmen, die sich wunderbar ergänzten. Schön auch, dass während der Vorträge nicht immer jeder Ton einhundertprozentig saß. Man hörte so, dass dort vorne Menschen standen, die mit Inbrunst und Begeisterung zum Lob Gottes sangen. Dafür braucht man kein Hochschulstudium an einer Musikschule, sondern hier ist neben der christlichen Grundhaltung die Freude am Chorgesang die Triebfeder für das Tun.

Und dass die vielen Besucher, zu denen auch der emeritierte Weihbischof Johannes Kreidler zählte, Freude am Gesang haben, das hörte man ganz zum Schluss des Konzerts. Die Zuhörer und die Chöre stimmten im Wechsel das Loblied "Erde singe, dass es klinge" an. Die Chöre selbst wurden von ihren Gästen am Schluss des Auftritts mit wohlverdientem Beifall bedacht.