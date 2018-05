Kreis Freudenstadt. Nicht nur zum Streicheln gut. Rüde Tay ist ein idealer Hund für Senioren. Er ist 2012 geboren, gechipt, geimpft und kastriert. Er kam ins Tierheim, weil sich sein Vorbesitzer finanziell die Hundehaltung nicht mehr leisten konnte. Tay lebt mit seiner Mutter Nelly im Tierheim Horb. Er ist sehr verspielt und will am liebsten den ganzen Tag nur die Welt erobern. Still sitzen geht bei ihm fast gar nicht. Er ist bestens verträglich mit seinen Artgenossen. Das Tierheim würde ihn sehr gern als Zweithund vermitteln oder in eine Familie oder zu einer Person, die viel Zeit für Tay hat. "Er läuft gut an der Leine und ist ein echtes Schätzchen", versichert Carola Greiner, Leiterin des Tierheims in Talheim. Kontakt: Telefon 07486/96 46 00. Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr.