Horb a. N. Ein Hauch von "Woodstöckle" weht durch Dettingen

Nur zweimal, allerhöchstens dreimal im Jahr greifen die Herren der Dettinger Band "Hillbilly Stuff" zu den Instrumenten. Schade, denn wenn Peter Vees als Bandleader, Gitarrist und der Mann am Egg-Shaker, einem kleinen Perkussions-Instrument, gemeinsam mit seinem Sohn Felix (Gitarre / Percussion) und Multiinstrumentalist Jürgen Sklorz tief in der internationalen Hit-Kiste kruschteln und einige Juwelen und Raritäten zu Tage fördern, dann ist Woodstock-Feeling angesagt. Dann jammert die Mundharmonika von Neil Young über das Festivalgelände, "Sweet" lässt zumindest musikalisch seinen Fuchs durch die Gegend sausen (Fox on the Run) oder die minimalistische Instrumentierung und die Stimme des kanadischen Folksängers Gordon Lightfoot weckt Erinnerung an gute Stunden.

So auch am Sonntagnachmittag, als der Musikcocktail wieder einmal on Tour war, und in Dettingen Station machte. Der Park vor dem Schloss verwandelte sich in eine große Open-Air-Location, die Leute saßen wie beim Sonntags-Picknick auf mitgebrachten Decken und Stühlen, füllten die vom Veranstalter aufgestellten Biertischgarnituren oder lehnten an den Stehtischen. Es hatte wirklich etwas von einem "Woodstöckle", wenn auch ein paar Leute weniger nach Dettingen als zum legendären Konzert im Jahre 1969 kamen. Dafür war das Wetter viel besser und eine Dame meinte, dass zumindest mehr Besucher da sind, als sonst bei den Konzerten im alten Freibad.

Sigi Hellstern vom "Adler" hatte zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen auf jeden Fall alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit Getränken zu versorgen. Und die Ladys sind schnell und routiniert.