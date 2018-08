Horb a. N. Ein großer Macher für immer gegangen

In Dettlingen weiß man, was Siegfried Weil zu verdanken ist, denn während seiner 17 Jahre als Ortsvorsteher und insgesamt 20 Jahren im Ortschaftsrat wurden in Dettlingen quasi Jahrhundert-Projekte in Angriff genommen und nicht zuletzt erfolgreich beendet. Unter Weil wurde nicht nur die Ortsdurchfahrt nach langem Kampf neu gebaut, sondern entstand Anfang der 90er-Jahre auch das neue Sportheim der SG Dettlingen/Bittelbronn inklusive des neuen Gemeindesaals.

Als Weil im Jahr 1999 sein Ortsvorsteher-Amt an seinen Nachfolger Karl-Josef Dettling übergab, geschah dies – wie der Verstorbene zu Lebenszeiten immer war – überaus geordnet. Weder bei seinem politischen Handeln noch in seinem Beruf im Außendienst des Schopflocher Unternehmens Homag überließ Weil etwas dem Zufall.

Seinem geliebten Dettlingen blieb er auch nach Ende seiner Amtszeit noch politisch erhalten, denn er übernahm um die Jahrtausendwende herum den Vorsitz des von ihm initiierten Fördervereins Rathaussanierung. Keine Frage – auch diese arbeits- und kostenintensive Aufgabe löste Weil letztlich mit einem engagierten Team mit Bravour. Inzwischen präsentiert sich das Rathaus frisch herausgeputzt als wahrer Blickfang.