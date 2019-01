Horb a. N. Ein großer Habicht thront auf der Maske

H orb. Die Habs-Hexen wurden im Jahr 1989 ins Leben gerufen. Michael Kronenbitter hatte die Idee und gründete zusammen mit weiteren 44 Mitgliedern die Habs-Hexen. Den ersten öffentlichen Fasnetsauftritt hatten die Habs-Hexen 1990 in Salzstetten.

Vermutlich sind die Habs-Hexen reine Erfindung

Selbst nach intensiven Forschungen in alten Kirchenbüchern und anderen Aufzeichnungen ist es nicht gelungen, einen Nachweis über irgendwelche Hexenverbrennungen oder dergleichen zu finden. Obwohl Dettensee über ein Schloss verfügte, das auch im Laufe der Jahrhunderte öfters den Besitzer wechselte und auch einige Male als Kloster diente, war nichts zu finden. Vermutlich sind die Habs-Hexen also reine Erfindung. Auf der Maske selbst thront ein großer Habs (Habicht), der früher von den Menschen im Ort auch verspeist wurde. Daher der Name und die noch heute gültige Bedeutung, Häbs aus Dettensee.