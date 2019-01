Horb a. N. Ein gelernter Katholik mit Papierschredder

Fast schon traditionell boten die Organisatoren der Horber Vesperkirche auch in diesem Jahr wieder neben den kulinarischen Leckerbissen ein kulturelles Schmankerl an. Diesmal trat der Weltenbeobachter Mike Jörg am Donnerstagabend im Steinhaus auf. "Dieser Jahresrückblick wird der Hammer", versprach Mitorganisator Achim Wicker, der den Protagonisten des Abends noch aus dessen Zeit als Hochschulseelsorger kannte. Hätte Wicker das Wort "Hämmerle" genommen, dann wäre er nahe an die Realität herangekommen, denn einige der Satire-Häppchen schienen irgendwie nicht mehr so ganz taufrisch, und der ein oder andere Gag zeigte schon leichte Verschleißerscheinungen. Doch die etwas mehr als 60 Rückblick-Interessierten konsumierten alles, was ihnen vorgesetzt wurde.

Jörg tat sich gleich zu Anfang seines Auftritts etwas schwer mit seiner Adaption der 1968er-Bewegung, die mit "Ho, Ho, Ho Chi Minh"-Rufen damals auf die Straße ging, und dem Ist-Zustand des heutigen Wutbürgertums. Ein Revoluzzer-Jahr mit seiner psychopathischen Weltanschauung nach 50 Jahren in die Neuzeit zu verpflanzen, ist halt problematisch. Da half auch kein US-Parka (nur echt mit Original-Einschusslöchern aus Vietnam), keine Kappe mit dem roten Stern und keine runde Sonnen-Brille als Kostümierung. Aber zumindest einen Versuch war es wert, und der Kabarettist hatte seinen roten Faden von früher zu heute.

Einen roten Faden, den er eigentlich gar nicht brauchte, denn er hatte ja die heilige Angela. Drei Wunder und ein Martyrium, die es zur Heiligsprechung braucht, waren ganz schnell gefunden. Wunder eins war für Jörg der Dieselskandal, bei dem seit sechs Jahren nichts passiert. Wunder zwei war ganz klar das Stillhalteabkommen beim Klimawandel und über Wunder drei kann man sich wirklich nur wundern. Trotz sprudelnder Steuereinnahmen gibt es in Deutschland eine nahezu 20-prozentige Kinderarmut. Und Merkels Martyrium kommt aus Bayern, heißt Luzifer Seehofer und ist nicht so leicht wie der echte Teufel zu vertreiben. "Da genügt kein ›Weiche von mir Satan‹, denn Seehofer lässt sich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die er selbst gemacht hat." Und schon zweimal nicht aus dem stinkenden Politikerhimmel in Berlin vertreiben. "Dort stinkt’s zum Himmel, weil sich die Politiker in ihrer Untätigkeit wund gelegen haben", stellt Mike Jörg fest. Etwas Leben kam in die Geschichte, als die heilige Angela, die Anästhesistin der Nation, verkündet hatte: "Ich habe fertig". Da machten sich dann die drei Weisen aus dem Wirtschaftsland auf, um sich um diese Stelle zu bewerben. Eine Frau mit zwei Doppelnamen machte das Rennen.