Horb a. N. Ein ganz neues Hörgefühl geschaffen

Standen die Chormitglieder bei den ersten zwei Werken noch versammelt im Altarraum, so verteilten sie sich bei der vom norwegisches Komponisten Knut Nystedt geschriebenen Huldigung an Johann Sebastian Bach im gesamten Kirchenschiff. Ihre Interpretation von "Immortal Bach" (Unsterblicher Bach) und dessen "Komm süßer Tod, Komm sel’ge Ruh’, Komm führe mich in Friede" erklang dadurch so intensiv und direkt, wie es sicher so in dieser Kirche noch nie gehört wurde.

Kein Stereo, keine Quadrophonie – die Töne kamen von überall her. Aber nicht genug dass Flury mit diesem Kunstgriff einen neuen Sound kreierte, er setzte seine Stimmfarben auch zudem mehr als geschickt ein. Da stand neben der Sopranistin der Bass, neben dem Tenor die Altistin und schufen so ein ganz neues Hörgefühl.

Obwohl hinter den Chormitgliedern lange Probetage lagen, einige von ihnen vor Kurzem ihr Abitur schrieben und Flury der Meinung war, dass die Stimmen seiner Schüler "abgesungen" seien, wurde dieses "Werkstattkonzert" zu einem wirklichen Hörerlebnis.

Bruckners "Ave Maria" entwickelte sich zu einem Fest der Stimmen und wie es klingen kann, wenn ein klug agierender Chorleiter mit einem solchen Fundus an Stimmen zu arbeiten vermag, das wurde spätestens bei diesem Meisterwerk sehr deutlich. Die Bassisten bildeten das Fundament der tiefen Töne, die Mauer an die sich die hellen Männerstimmen und die Frauen lehnen konnten. Bruckners Gruß an Maria, zuerst gesungen in den Oberstimmen, dann im Männerchor, erfüllte die Kirche bis in den hintersten Winkel. Zu "Only in Sleep" setzten sich der ganze Chor dann zum Singen in den Altarraum und hörte man den Choral "Nearer, My God, to Thee" (Näher, mein Gott, zu Dir) mit geschlossenen Augen, dann vergaß man sofort, dass es sich hier "nur" um einen Schulchor handelt.

Im zweiten, dem etwas weltlicheren Teil des Konzertes, nutzte der Chorleiter geschickt moderne Arrangements, um traditionelle Stücke umzusetzen. Das "Vocal Ensemble" gab jedem Lied sein eigenes Gesicht, seine eigene Botschaft mit auf den Weg zu den Zuhörern. Beeindruckend, dass der Chor aus dem weltbekannten "Amazing Grace" wieder das machte, was es ursprünglich war – ein Gospel.

St. Michael und Laurentius verwandelte sich plötzlich in eine kleine Kirche, die irgendwo in New Orleans hätte stehen können. Der Groove, der Spirit der Afro-Amerikaner wurde unverfälscht transportiert und am Ende des Konzertes war eines klar: Hier hatte man etwas ganz Besonderes erlebt. Lauter Jubel und frenetische, stehende Ovationen waren der Dank eines begeisterten Publikums an die jungen Sängerinnen und Sänger und ihren Chorleiter.

Mit dem irischen Segenslied als Zugabe verabschiedete sich der Nagolder Chor an diesem Abend aus Talheim.