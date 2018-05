Horb a. N. Ein freundlicher Gruß soll’s sein

Für die Bilder der Gewinner hat sich die Kirchengemeinde etwas Besonderes überlegt und wird dabei finanziell von Imnauer Fürstenquelle unterstützt.

Das Gewinnermotiv in der Altersgruppe "Grundschulkind" wird als Postkarte gedruckt und zugunsten der Kirchensanierung verkauft. Die Kinder haben die Aufgabe, die Remigiuskirche zu malen.

Das beste Bild in der Altersgruppe "Kinder und Jugendlichen ab Klasse 5" wird auf eine große Kunststoffplatte gedruckt und in dem leeren Fenster am Turm der Remigiuskirche für längere Zeit gut sichtbar ausgestellt.