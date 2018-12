Horb a. N. Ein echtes Dettenseer Mädle

Horb-Dettensee. In Tübingen wurde Blank am 27. Dezember 1938 geboren, in Dettensee wuchs sie mit Bruder Friedrich auf. Die Schule in Dettensee erlebte sie noch so, dass alle acht Klassen in einem Raum unterrichtet wurden. In die Handelsschule nach Sulz ist sie mit dem Fahrrad gefahren. Bei einer Tante in Hechingen, der die Firma Lampenfabrik und Elektrogeschäft Schäfer gehörte, konnte sie eine Lehre als Fachverkäuferin antreten. Danach war sie noch ein Jahr bei Christian Rauschenberger in Horb im Haushalt und Verkauf. Bei Pfannkuch in Horb hat sie auch gearbeitet. Von Dettensee aus ist man zum Arbeiten nach Horb gelaufen. Auch bei Radio Mauz, Horb, war sie bis zur Heirat in 1961. Wegen der vier Kinder Gabi, (1962), Stefan (1965), Bettina (1966) und Thomas (1968) blieb sie 18 Jahre zu Hause. Beim Multimarkt in Horb schaffte sie den Wiedereinstieg als Fachverkäuferin für Elektrowaren, dies bis zur Rente.

Blank bringt sich schon seit vielen Jahrzehnten in das Dätsailer Gemeindeleben ein. Sie singt seit 37 Jahren aktiv im Liederkranz mit und wurde dafür zur Ehrensängerin ernannt. Zudem hat sie im Ausschuss des Liederkranzes Sitz und Stimme.

Außerdem hat sie über viele Jahre eine Tanzgruppe und Gymnastikgruppe, dies ohne einem Verein angehörend, geleitet. Sie erinnert sich noch an viele Auftritte in Horb, Freudenstadt, Untertalheim, Empfingen. Es war immer viel los, wenn sie auftraten. Damals gab es noch keine Showtanzgruppen.