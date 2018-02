Horb a. N. Ein Diebstahlsfall, vier junge Männer – und jede Menge Vorstrafen

"Und bei diesem Termin können die Angeklagten auch in Abwesenheit verurteilt werden", erklärte Richter Trick, der trotzdem allen vier Herren riet, pünktlich zu erscheinen. Da sämtliche prozessrelevanten Personen-Daten klar sind und die Eintragungen aus dem Bundeszentralregister verlesen und beleuchtet wurden, lässt das Strafrecht diese Ausnahmeregelung zu.

Erschreckende Anzahl von Vorstrafen

Gerade die Eintragungen im Strafregister des jüngsten der Angeklagten wiesen eine derart erschreckende Anzahl von Delikten und Vorstrafen auf, dass der Vorsitzende fast eine halbe Stunde brauchte, um diese auch nur ansatzweise vorzulesen. Seit 2011 ist der einschlägig vorbestrafte Horber Stammgast bei Gericht und kennt sowohl den Jugendknast als auch die Strafvollzugsanstalt der Erwachsenen von innen. Derzeit läuft noch eine Bewährungszeit bis 2020 gegen ihn, und sein Horber Bewährungshelfer attestierte ihm nicht wirklich eine engagierte Mitarbeit. "Er macht gerade das Nötigste", so dessen Zusammenfassung.

Richter Trick entnahm den älteren Prozessakten aus den Vorverurteilungen, dass der heute 22-Jährige bereits in der Grundschule verhaltensauffällig war. Eine Therapieeinrichtung stellte fest, dass er pädagogisch nicht erreichbar sei und warf ihn aus dem Programm. Und selbst seine Mutter stellte, nachdem nichts half, damals den Antrag, dass man ihren Sohn in einer geschlossenen Einrichtung unterbringen möge. Inzwischen sorgt er mit Köperverletzung, Einbruch, Widerstand, Sachbeschädigung, Betrug und Beleidigungen immer mal wieder selbst dafür, dass der Wunsch der Mutter in Erfüllung geht.

Einer der anderen Mitangeklagten fällt überwiegend durch vorsätzliche Trunkenheit bei gleichzeitiger Teilnahme am Straßenverkehr auf, und auch an einen weiteren Angeklagten konnte sich Richter Trick erinnern. "Irgendwoher kennen wir uns", sagte er, und der Beschuldigte half ihm auf die Sprünge. "Ich stand hier wegen der Empfinger Tankstellen-Schlägerei vor Gericht." Und da Richter Trick auch den vierten Mann im Bunde kannte, wusste er zumindest, mit wem er es zu tun hatte. Alle vier Beschuldigten sollten in der Tatnacht angetrunken gewesen sein, so ein weiteres Detail aus der ersten Straf-Sitzung. "Blutalkoholwerte bis zu 1,8 Promille wurden festgestellt", erklärte der Horber Polizist, der ergänzte, dass dieses bei den Angeklagten zu keinen Ausfällen geführt habe.

Am 15. Februar um 8.30 Uhr geht’s nun weiter. Ob sich die vier Beschuldigten dann immer noch auf der Anklagebank räkeln, strecken, gähnen, mit dem Handy spielen und einen, zumindest nach außen hin, recht fröhlichen und aufgeräumten Eindruck machen, das wird sich spätestens nach der Urteilsverkündung zeigen.