Horb a. N. Ehrenzeichen in Gold für 40 zuverlässige Jahre

Horb-Rexingen. Für jeweils 40 aktive Jahre in der Rexinger Wehr wurden die beiden Hauptlöschmeister Rainer Brenner und Gebhard Sayer mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Beide haben erfolgreich die Lehrgänge zum Gruppenführer, für Sprechfunk und zum Truppführer absolviert. Ebenso erlangten die beiden Feuerwehrkameraden die Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und in Gold. Jürgen Brendle betonte dabei, dass Sayer damals sogar als erster Feuerwehrmann in Gesamt-Horb erfolgreich den Truppführerlehrgang abgeschlossen hatte.

Auch Stadtbrandmeister Wilhelm Knödler schloss sich den Dankesworten an und würdigte die Leistungen der Kameraden mit Respekt. Eckhard Göttler als Vertreter der Ortsvorsteherin Birgit Sayer steuerte neben dem Dank der Ortschaftsverwaltung weitere Weinpräsente für die Geehrten bei. Abteilungskommandant Stefan Graf überreichte den beiden Jubilaren neben prall gefüllten Geschenkkörben je einen geschnitzten Feuerwehr-Schutzpatron St. Florian.

Die beiden Jubilare lobten in ihrem Dank die gute Pflege der Kameradschaft in den Reihen der Rexinger Wehr und bekundeten, auch in Zukunft für die Belange der Abteilung zur Verfügung stehen zu wollen. Das von ihnen gespendete und bereitgestellte Vesper sei dann auch als Wertschätzung der Kameraden zu verstehen, was die Kameraden mit großem Beifall zu würdigen wussten. Dem "Ehrungsblock" voran war die offizielle Beförderung des Abteilungskommandanten Stefan Graf zum Oberbrandmeister gestellt. Stefan Grafs erste Amtshandlung war dann die Verabschiedung seines Onkels Günter Graf in die Reihen der Rexinger Altersabteilung, der insgesamt 48 Jahre aktiven Dienst in der Wehr vorweisen kann.