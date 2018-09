Horb-Dettlingen (aw). Ortsvorsteher Theo Walz gab in der Sitzung des Ortschaftsrats Dettlingen bekannt, dass Thomas Staubitzer die Blutspendeehrennadel in Gold für zehnmaliges Blutspenden erhält. Da der Geehrte nicht anwesend war, will Walz die Ehrung persönlich überbringen.