Horb a. N. Ehrenamtlicher Einsatz findet großes Lob

Ein weiteres Projekt, das derzeit im Hintergrund läuft, ist das Heimatbuch Rexingen. Das aufwendige Großprojekt erfreut sich inzwischen an vielen Mitstreitern und macht somit große Fortschritte. "Das ist eine komplexe Aufgabe", wusste Sayer und verdeutlichte: "Die Gruppe leistet aufwendigste Detailarbeit."

Die stellvertretende Vorsitzende des katholischen Kirchengemeinderats, Verena Gekle, blickte anschließend auf das vergangene Jahr zurück und dankte den Organisatoren sowie allen ehrenamtlichen Helfern. "Wenn ich mir das Jahr 2017 als eine Reise auf einem Schiff vorstelle, entdecke ich, dass es ganz schön beladen war", konstatierte Gekle. So bestand die Fracht aus Freude, Dankbarkeit aber auch Kummer und Sorgen. "Und doch spüre ich, dass sich in den Kisten Dinge befanden, die ich rückblickend betrachtet, niemals missen möchte", erklärte Gekle.

In ihrem Ausblick ging die stellvertretende Vorsitzende auf die Termine des laufenden Jahres ein. Darunter die kommende Kirchenfasnet am 8. Februar (Schmotziger) sowie der Weltfrauentag am 2. März. Am 15. April findet die heilige Erstkommunion sowie ein Abendkonzert mit dem Chor "inTakt" in der Kirche statt. Am 31. Mai (Fronleichnam) veranstaltet die Gemeinde eine Gottesdienst mit anschließender Prozession; am 10. Juni soll ein "Gottesdienst im Grünen" an der Allmandhütte in Rexingen stattfinden.

Abschließend richtete Diakon Klaus Konrad einige Worte an die Besucher. Konrad zitierte aus dem schriftstellerischen Werk "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exypery und ging dabei auf die "zeitgestresste" Gesellschaft ein. "Gott hat uns Menschen Zeit gegeben, aber von Eile hat er nichts gesagt", führte Konrad aus und verdeutlichte anhand eines kurzen Gebets: "Gott gebe meinem Leben nicht mehr Zeit, sondern Zeit für mehr Leben."