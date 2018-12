Horb a. N. "Ehrenamt ist Heimat für mich"

Mit ihrem Mann und den zwei Kindern wohnt sie in Grünmettstetten und geht dort ihrem Ehrenamt nach. "Ich bin damit aufgewachsen, unter anderem den Kinderrosenkranz und die Frohschar zu leiten. Aber auch das Engagement im Fußball, im Musikverein oder bei den Mettstetter Steinachhexen war für mich immer selbstverständlich", so Lehmann.

All dies habe ihr immer viel Freude bereitet. "Wir waren und sind eine starke Gemeinschaft und auch die Freizeitaktivitäten, wie Ausflüge und Partys im Mettstetter Jugendraum kamen dabei nicht zu kurz. Ehrenamt ist einfach Heimat für mich", so Lehmann. Jeder könne etwas finden, um seinen Beitrag zum Gemeindeleben zu leisten, wenn er wolle. Das Besondere an einem kirchlichen Ehrenamt sieht Raphaela Lehmann darin, dass man es aus drei Gründen machen kann: Für sich selbst, für andere und für Gott. Alles drei zusammen gibt eine gute Mischung und ein gutes Gefühl, ist sie überzeugt.

Aus der freien Wirtschaft in die Stadtverwaltung gewechselt

Das Ehrenamt und das Engagement für andere hat auch für Julia Schober hohe Priorität. Sie hat seit April die Stelle der Ehrenamtskoordinatorin der Stadtverwaltung übernommen.

An der Hochschule Esslingen hat die gebürtige Starzacherin "International Technische BWL" studiert und danach Erfahrungen in der freien Wirtschaft gesammelt. Da sie schon immer die Arbeit mit und für Menschen interessierte, freute sie sich auf die neuen Aufgaben. In ihrer Freizeit engagiert sich Schober selbst auch ehrenamtlich und ist unter anderem bei der Narrenzunft Bierlingen aktiv.

Die neue Herausforderung als städtische Ehrenamtskoordinatorin findet sie spannend und beschreibt die Aufgaben als vielfältig und kunterbunt. Sie unterstützt beispielsweise die Horber Vereine hinsichtlich Fördermöglichkeiten, Weiterbildungen und organisiert kulturelle Veranstaltungen in Horb wie zum Beispiel das Fest der Kulturen.

"Ohne ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wären zahlreiche Veranstaltungen in Horb mit den insgesamt 17 Stadtteilen nicht mehr möglich. Es ist toll, wenn man sieht, welche Unterstützung man in Horb von Ehrenamtlichen bekommt. Es bereitet mir Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die etwas bewegen wollen und ein gemeinsames Ziel haben", so Schober.

Die Vorfreude ist groß: Für 2019 gibt es bereits einige neue Ideen

Für 2019 hat sie bereits einige neue Ideen, die sie gerne umsetzen möchte. Gleichzeitig läuft auch das Integrationskonzept durch Bürgerschaftliches Engagement "Ein Horb – unsere Stadt, unsere Heimat" im kommenden Jahr weiter, bei dem sie als Mitglied fest eingespannt ist.

"Ich freue mich auf das kommende Jahr und auf viele spannende Projekte mit interessanten Menschen", so Schober.

Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, kann sich bei Raphaela Lehmann per E-Mail an Kathehrenamt-horb@gmx.de oder montags und mittwochs in der Zeit von 9 bis 13 Uhr telefonisch unter 07451/5 55 31 27 melden. Bei der Stadtverwaltung Horb beantwortet Julia Schober per E-Mail an J-Schober@Horb.de oder telefonisch unter 07451/90 11 42 alle Fragen rund um das Ehrenamt.