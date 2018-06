Horb a. N. Edelstein für den schönsten Platz

Zunächst wurde aus einem Din A 4 Blatt ein Fernglas gebastelt, mit dem die Kinder den Kirchturm und die Kirche genau betrachten konnten.

Die nächste Aufgabe an die Kinder lautete, die Außentüren zu zählen. Die Kirche Mariä Geburt hat insgesamt sechs Türen. Die Glocken vom Turm reizten die Kinder sehr, doch aus Gründen der Sicherheit konnte keine Turmbesichtigung stattfinden.

Dafür entdeckten die Kinder einen Geheimgang in die Sakristei. Jedes Kind erhielt einen Edelstein und konnte ihn in der Kirche an einen Platz legen, den es am schönsten fand. Am Tabernakel, beim Taufbecken, auf der Tafelladenkiste, beim Palmsonntagsesel und an einigen Orten mehr legten die Kinder ihre Steine ab.