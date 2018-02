Horb a. N. Echter Schildbürgerstreich an den närrischen Tagen

Auch in diesem Jahr ist die große Asphaltfläche zwischen Neckar und Mühlkanal für die Horber Narrenzunft reserviert, die dort über die hohen närrischen Tage verschiedene Veranstaltungen durchführt. Los geht es morgen am Schmotzigen Donnerstag, an dem die Hexen ihre Party auf dem Flößerwasen schmeißen. Autos sind daher dort am heutigen Mittwoch ab 12 Uhr tabu. Bereits seit vergangener weisen Halteverbotsschilder darauf hin. Das ist rechtlich so vorgeschrieben, damit genügend Zeit bleibt, sein Fahrzeug rechtzeitig woanders zu parken.

Allerdings: Seit vergangener Woche stehen nicht nur Halteverbotsschilder auf dem Flößerwasen, sondern auch rot-weiße Barrieren samt Durchfahrtsverbotsschild – und zwar vor jeder einzelnen Parkgasse. Während an den Halteverbotsschildern der Hinweis angebracht wurde, dass diese erst ab heute inkraft treten, befindet sich an den Durchfahrtsverbotsschildern keine zeitliche Einschränkung. Jeder, der in den vergangenen Tagen auf den Flößerwasen gefahren ist und dort geparkt hat, hat also eine Ordnungswidrigkeit begangen.

Gestern dann die Zugabe: Am Eingang der Neckarstraße steht jetzt ein Gefahrenschild mit dem Zusatz: "Parkplatz Flößerwasen gesperrt" – ohne zeitliche Einschränkung, also ab sofort. Ein weiteres Schild zeigt an der Ecke Wilhelm-/Schillerstraße von der Neckarstraße her kommend einen weißen Pfeil auf blauem Grund, der nach links zeigt. Spätestens hier verstößt man gegen die Straßenverkehrsordnung, wenn man rechts in die westliche Schillerstraße einbiegt.