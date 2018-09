Horb a. N. Easy Rider, Barbecue, Martial Arts

Und damit ist die Neckarwoche offiziell eröffnet. OB Rosenberger: "120 Stände auf 20 000 Quadratmetern –­ eine richtige Leistung, die die Schau auf die Bühne bringt!"

Lustigste Highlights beim Rundgang: Die 3-D-Brillen am Stand des Inno-Centres. Nur so ist der Kreisel des Inno-Centre klar zu erkennen. Rosenberger scherzt: "Endlich mal Durchblick!"

Zweiter Trend auf dem Rundgang: Die Selfies. Perfekt kriegst du die gewünschte Pose auf dem Stand des Schwarzwälder Boten hin –­ im Spiegel siehst du dich, wie du erscheinst. Das lassen sich die Kommunalpolitiker natürlich nicht entgehen –­ mit dem Schwabo-Herz in der Hand oder zwischen den Zähnen ist das Fun-Foto garantiert!

Bei der Volksbank ums Eck posierst du dann mit irrer Perücke oder Bart zum anhalten – das Selfie im Fasnet-Style.

FD/FW-Gemeinderätin präsentiert die dritte Variante: am Haigerloch-Stand das Selfie und das herrlich beleuchtete Panorama der Kommune hinter deinem Gesicht. Es ist heiß –­ und die Kreissparkasse hat genau das Richtige: ein Eis! Fröhlich geschleckt –­ und weiter geht es.

Vor dem Festzelt ist derweil Grillweltmeister Heinz Schaal dabei, seine Leckerlis vorzubereiten. Schlagfertig ist er auch, dass hat er schon beim Interview mit SWR4-Moderator Markus Beschorner auf der Bühne bewiesen. Als Schaal seinen Schweinenacken als regionales Fleisch vom Bauer Feger aus Oberjettingen, gekauft bei der Metzgerei in Rexingen, lobt, fragt der Moderator: "Und wie hieß die Sau?"

Schal: "Lara". Hinterher am Grill gibt er zu: "Ich musste doch einen Namen sagen." Ehefrau Doris zaubert so lange kleine Tomatenkörbchen, in die Streukäse zum Grillen kommt. Herr Weltmeister, was ist dein bester Grilltipp? Schal: "Wirklich Zeit lassen. Und ein ganzes Bratenstück nehmen. Das kann in Ruhe durchbraten im Gegensatz zum Steak."

Die nächste Station des WM-Grillers aus Tübingen-Pfrondorf: nichts Geringeres als das Goldcup-Grillen bei Jack Daniels in den USA.

Ein Weltmeister auf Stippvisite. Ein Deutscher Meister fröhlich vor dem Blockhaus in Halle 3: Lukas Nafz –­ unser bester deutscher Zimmermann.

Und wer ist Werbe-Weltmeister? Unter den Bürgermeistern Gerd Hieber. Auf der Bühne muss er sich dem "Werbeblock-Wettbewerb" von Radioprofi Markus Beschorner gegen seine Kollegen stellen. Hieber hat schon die rote Sulz-Tüte auf dem Stehtisch. Zaubert dann das Plakat mit dem "Sulzer 3-Täler-Saft" raus und rührt kräftig die Werbetrommel für den Saft aus den heimischen Streuobstwiesen. Zum Schluss noch die Flasche auf den Tisch –­ perfekt!

Übrigens: OB Rosenbergers Geheimtipp in Horb ist der Festplatz: "Hier kann man sich bald hinsetzen und fünf Jahre lang zuschauen, wie die Hochbrücke entsteht."

Der Schwabo hat auch so einige Geheimtipps in den Hallen entdeckt. In Halle 4 stehen nicht nur zwei Whirlpools, sondern mit Frau Wolle, italienischen Leckereien, Kunst und Kalorien sowie der Süßigkeiten-Stand. Sulz bietet neben Apfelsaft so manchen Augen- und Gaumenschmaus.

Wer es lieber knallhart mag: In Halle 5 präsentiert sich die neue Horber Kampfschule "Tactical Reaction". Seit April im dänischen Bettenlager. Gründer und Trainer Christopher Obermann aus Horb-Altheim: "Ich mache seit 15 Jahren Martial Arts, bin Fitnesstrainer und war lange in der Sicherheitsbranche unterwegs. Wir konzentrieren uns auf Techniken, die auf der Straße wirklich funktionieren. Auch unter Stress. In unseren Gruppen ist vom Spargeltarzan bis zum Pummelchen alles dabei."

Neu und auch gleich ein Blickfang: Alexandra Kunzmann-Weller und ihre Gäu-Trikes aus Bondorf. BMW-Blau, 115 PS, Automatik und mit jedem Autoführerschein zu lenken. Kunzmann-Weller: "Wir sind der einzige Trike-Händler und Verleiher im Großraum Stuttgart. Bei uns kann man die Trikes auch mieten."

Easy Rider, Barbecue, Martial Arts. Die krassesten Fun-Selfies. Blasmusik mit Honk & Blow im Festzelt, der lustige Roboter bei BMW. Kurze Ruhephase auf der Couch-Lounge auf dem Horb-Stand. Treffen des Trauercafés bei Horb Aktiv. Danach Wirtschaftsgipfel mit IHK und Handwerkskammer. Infos, Leckereien, Kunsthandwerk und Handwerkskunst. Was für ein erster Tag!