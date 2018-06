Horb a. N. E-Mobilität stellt Brandschützer vor neue Herausforderung

Das dritte Thema bezog sich auf die Erkundung der Führungskräfte in der ersten Phase eines Einsatzes. Einer Führungskraft der Feuerwehr bleiben oft nur ein bis zwei Minuten, teils auch nur Sekunden, um Entscheidungen zu treffen, die für die Bewerkstelligung eines Einsatzes von entscheidender Bedeutung sein können. Deshalb ist es wichtig, in dieser kurzen Zeit so viele Informationen und Eindrücke zu sammeln, zu priorisieren, um Gefahren für Menschen, Tiere und Sachwerte abzuwenden.