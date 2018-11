Horb a. N. E-Bikes, Tattoos und Besuche im Zoo

Um sich näher mit den realexistierenden Besonderheiten von Horb auseinander zu setzen blieb ihr jedoch zu wenig Zeit. Auch die Befragung des Publikums, das sie, bedingt durch die wieder einmal recht dustere Lichtgestaltung im Klostersaal, mehr oder weniger gar nicht sah, brachte hier keine Fortschritte. Die Dame aus Sulz, die in Sichtweite saß und die sie mehrfach ins Geschehen einbeziehen wollte, konnte ihr da auch nicht weiterhelfen.

Also tat Pittroff das, was sie immer tut und wofür sie schon einige namhafte Preise einheimste. Sie erzählte mit rollendem R, vielen Wiederholungen, damit auch jeder die teils gut versteckten Gags mitkriegte und sprachlicher Gemütlichkeit vom Leben. Von einer Welt, die jeder kennt, in der jeder zu Hause ist und in die man sich nicht erst reindenken muss.

Da ist der Besuch auf dem Postamt und die Frage, ob man für den Versand eines Pakets fünf oder sieben Euro zahlen möchte. Für 6,99 Euro könne man den Weg des Pakets verfolgen, so die Auskunft der Dame hinter dem Schalter. "Schreibt mir dann das Paket, das nach München soll, von Stuttgart aus eine Postkarte, wie es ihm denn so geht?", eine der Fragen, deren Antwort für sie immer ein Rätsel bleiben wird.

Nett auch ihre Beobachtungen zum e-bikenden Best-Ager, der sich auf den Berg rauf fahren lässt. Die Räder sind in Rentnerfarben, also Neon-Grün mit leichtem Verlauf ins Pinke lackiert, und der hautenge Renndress ist auf die Farbe der Maschine angepasst. "Das sieht dann von der Seite ungefähr so aus, als ob eine Schlange ein ziemlich großes Osterei verschluckt hat." Und der größte Traum der Herren mit der götzenhaften Verehrung zum Berg ist die Tour per Rad über die Alpen – mit Mutter im Schlepptau, die im SUV das Sauerstoffgerät und die Ersatz-Akkus hinterherfährt.

Gemeinsam machten Publikum und Künstlerin einen Besuch im Zoo und beobachteten die Karawanen aus mindestens fünf angemieteten Bollerwagen, die Mama, Papa, Opa und Oma hinter sich herzogen. Ob der verhaltensauffällige Leopard in seinem 20 Quadratmeter großen Käfig auch so viel Spaß an den bratwurstessenden Besuchern hatte, wie sie an ihm, das ist zumindest fraglich.

Pittroff, die inzwischen in Berlin lebt, hatte ein Lied für und über den Prenzlauer Berg ebenso im Gepäck wie eine Art Tagebuch von Sabine, die sich aus Liebe zu Carsten-Henning einen Karpfen auf die Wade tätowieren ließ. Für die Künstlerin ist es sowieso unverständlich, warum sich heute jede Gymnasiastin eine fußballfeldgroße Tätowierung ins Dekolleté zimmern lässt, die irgendwann der Schwerkraft geschuldet zur Apocalypse Now wird. Sie hofft, dass Sabine das kapiert. Denn der Karpfen bleibt, doch Carsten-Henning ist schon lang wieder weg.

Pittroff ist auch wieder weg. Was bleibt, ist ein Hauch von wunderbarem, freundlichem Nichts und rund 50 Besucher, die trotzdem sehr zufrieden nach Hause gingen.