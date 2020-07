Horb a. N. E-Bike-Neulinge machen viele Anfängerfehler

Gut für Bühler: Inzwischen gibt es eine Kooperation mit mehreren Firmen, die das Job-Bike als günstiges Firmenleasing ihren Mitarbeitern anbieten. Der E Bike Master Instructor: "Das macht natürlich Sinn, wenn man den Mitarbeitern nicht nur günstig die Möglichkeit anbietet, sondern in Kombination mit dem Kurs dafür sorgt, dass die Mitarbeiter auch sicher zur Arbeit kommen."

Aktueller Boom bei Fahrradhändlern

Auch so mancher Fahrradverkäufer hilft ihm, Fahrschüler zu bekommen. Bühler: "Im Moment gibt es durch Corona bei den Fahrradhändlern einen Bike-Boom. Doch viele Fachverkäufer sagen, wie froh sie sind, dass die Kunden bei der Probefahrt sicher wieder zum Geschäft zurück kommen."

Doch was macht das E-Bike so ungewohnt, obwohl die meisten von uns ja spätestens seit Schulbeginn Fahrrad fahren? Bühler: "Die Statistik zeigt, dass viele Unfälle mit E-Bikes durch Eigenverschulden passieren. Das geht beim scheinbar so banalen Anhalten los: Die Pedalstellung ist nicht korrekt, man will absteigen, und der Motor schiebt das Rad weiter. Deshalb ist das richtige Anhalten eine der Übungen."

Nächste fatale Falle: Das E-Bike hat zwei Schaltungen. Eine für den Modus der Unterstützung durch den Elektromotor und dann die normale Schaltung für die Kette, die die Kraft überträgt. "80 Prozent meiner Fahrschüler haben bei der Kette einen zu großen Gang drin. Gleichzeitig den Turbo beim Motor. Wenn man so anfährt, passiert erst mal gar nichts und plötzlich schiebt der Motor – das Rad springt weg."

Auch ungewohnt: die Scheibenbremsen. Diese sind wesentlich aggressiver als die bisher meist verwendeten Felgenbremsen. Das Bremsverhalten wird ebenfalls ausgiebig geübt.

Ein weiterer Schwerpunkt im Kurs ist das Gleichgewicht und Spurhalten. "Es ist gar nicht so einfach, mit dem E-Bike beim Abbiegen die Spur zu halten, einhändig durch das Abwinken nach Links auch noch den Schulterblick hinzubekommen. Das sind alles Fertigkeiten, die in meinen Kursen vermittelt werden. Hier lernt man, wie man das E-Bike weich und gefühlvoll bewegen und auch abbremsen kann", erklärt Bühler und fügt an, dass der Grundkurs in drei Stunden absolviert ist.

Weitere Informationen: www.effektiv-aktiv.de Telefon 07451/87 82