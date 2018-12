Horb a. N. Durchfahrtsverbot bleibt bestehen

Horb-Rexingen. Dieses Durchfahrtsverbot sollte jene Autofahrer davon abhalten, die die Einfahrt zur Lichtenbergstraße nutzen, um sich über die Bergstraße am Berufsverkehr vorbei zu schlängeln. Die möglichen Maßnahmen wurden damals ebenfalls mit der Verkehrsschau beraten und von dieser geprüft. Laut der Verkehrsschaukommission sei die einseitige Sperrung sofort umsetzbar.

Rat Mario Kamphoff war damals der Meinung, man würde durch die Sperrung des Teilstücks auch gleichzeitig die Anwohner der Schafblumenhalde strafen und sprach sich deutlich gegen das Vorhaben aus. Ortsvorsteherin Birgit Sayer gab allerdings zu verstehen, dass einige der Anwohner der Straße ohnehin die nächste Einmündung – wenige Meter weiter – nutzen, um wesentlich leichter in die Schafblumenhalde einbiegen zu können. Die Mehrheit des Gremiums sprach sich jedoch dafür aus, das Teilstück der Straße in eine Fahrtrichtung zu sperren und die Ergebnisse weiterhin zu verfolgen. Ferner sah der Beschluss eine Probezeit von einem Jahr vor.

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats zog Sayer ihr Fazit. Insgesamt acht Bürger, darunter Anwohner aus der Schafblumenhalde, fanden sich zu diesem Tagesordnungspunkt ein. Bereits im Rahmen der Bürgerfragestunde äußerte sich ein Anwohner wenig begeistert über die damalige Lösung. Unter anderem bemängelte der Bürger in seinem Vortrag, dass die Sichtverhältnisse im Kreuzungsbereich von der kleinen Gasse in die Lichtenbergstraße mangelhaft seien. Ein Buchsbaum sowie ein geparkter Transporter würden das Befahren der Straße erschweren. Zudem würden viele Fahrzeuge zu schnell durch die ausgewiesene 30er Zone fahren, weshalb die Kreuzung als Gefahrenbereich anzusehen sei, argumentierte der Anwohner.