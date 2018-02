Horb a. N. "Durch dr Flegga" mit über 700 Umzugsteilnehmern

Auch in diesem Jahr soll es laut Ankündigung der Narrenzunft wieder einen bunten, farbenprächtigen Umzug geben. Zahlreiche private Gruppen mit verschiedenen Themen sowie die Narrenzünfte Rechberg, Eutingen, Ergenzingen, Hirschau sowie die Weitenburger Schloßhexen werden sich am Umzug beteiligen. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Musikverein Harmonie Betra, die Kandldabber der Narrenzunft Betra sowie die Freunde aus der Schweiz, die Tell Symphoniker aus Bürglen.

Anschließend findet ein närrisches Treiben in der Hohenzollernhalle und den örtlichen Lokalen statt. Die Anwohner der Umzugsstrecke werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig von der Straße zu entfernen.

Wie gewohnt, wird auch heuer wieder am Vormittag, nämlich ab 9 Uhr, mit Musik und viel Radau die Verteilung der Narrensuppe an die Bevölkerung für beste Fasnetstimmung sorgen. Am Abend wird dann nochmals die Hohenzollernhalle zur Fasnetshochburg. "Mit einem bunten Programm, musikalischen Leckerbissen und toller Stimmung unter der Beteiligung der Fell Symphoniker wird es beim Keaschmeckerball wohl keinen mehr auf den Stühlen halten. Die Bevölkerung ist willkommen", kündigen die Betraer Narren an.