Horb a. N. Duales Studium am Campus Horb

Neben ausführlichen Informationen zu Möglichkeiten, Bewerbungsverfahren und Besonderheiten des dualen Studiums werden Informationsveranstaltungen in den Bereichen Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen angeboten. Unter dem Motto Faszination Technik werden interessante Laborversuche und Studienarbeiten zu sehen sein.

Außerdem bietet der Studieninformationstag am Campus Horb vor allem auch die Möglichkeit, mit den Kooperationspartnern in einen ersten oder auch intensiveren Kontakt zu kommen. Für den diesjährigen Infotag haben sich mehr als 40 Unternehmen angekündigt, die sich im "Treffpunkt Unternehmen" präsentieren werden. Ausführliche Gespräche können in Ruhe auch in einem eigens dafür vorgesehenen Raum geführt werden.

Wer sich also um einen Studienplatz bewerben möchte, der kann seine Bewerbungsunterlagen direkt zum Studieninfotag mitbringen. Eine komplette Liste der Kooperationsunternehmen ist auf der Homepage des Campus Horb zu finden.