Horb a. N. Duale Ausbildung – "wunderbare Geschichte"

Horb. Der Tag soll auch zeigen, wie wichtig Fachkräfte im gewerblichen und akademischen Bereich für ein erfolgreiches Unternehmen sind. Das Ausbildungsfeld ist sehr breit, werden doch in vielen Bereichen Fachkräfte gebraucht.

Aktuell werden als Zerspanungsmechaniker/in 15 Jugendliche ausgebildet, als Industriemechaniker/in sind es neun und als Metallfeinbearbeiter ein Jugendlicher. Ein DHBW-Studium machen derzeit im Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung ein Student, im Maschinenbau Fachrichtung Produktionstechnik zwei Studenten und in Mechatronik sowie im Wirtschaftsingenieurwesen jeweils ein Student.

Der Facharbeitermangel im gewerblichen Bereich und im akademischen Bereich ist sehr groß. Dies zeigt sich daran, dass auch für 2019 wieder mehrere Ausbildungsplätze und DH-Plätze bereitgestellt wurden, so als Industriemechaniker/in vier, als Zerspanungsmechaniker/in vier, des Weiteren zwei DH-Ausbildungsplätze in Mechatronik, in Maschinenbau Fachrichtung Produktionstechnik und im Wirtschaftsingenieurwesen je ein Platz.