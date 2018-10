Horb a. N. "Du musst auf deinen Körper hören"

Damals wurde auch die Firma mit den drei Streifen auf Tim und seinen Bruder aufmerksam. Schwimmen und Judo waren neben dem Langstreckenlauf Disziplinen, in denen sich Tim ebenfalls recht erfolgreich versucht hat. Doch seine große Liebe gehört nun – neben seiner Freundin – dem Bodybuilding. Und dem ordnet er alles unter. Ein normaler Tagesablauf in der Vorbereitungsphase sieht in etwa so aus: Aufstehen um 4.30 Uhr. Eine Tasse Kaffee, rauf aufs Moped und runter ins Fitnessstudio. Gut 90 Minuten Cardio-Training – meist auf dem Rad – sind Standard. Dann geht’s heim nach Bildechingen, wo die Familie seit gut einem Jahr wohnt. Schamaitis macht sich sein Frühstück, das in der Regel aus vier Eiern und 40 Gramm ungekochtem Reis, den er in Wasser gart, besteht. Dann fährt er auf seiner Maschine ins Rottenburger St.-Meinrad-Gymnasium, denn so ganz nebenbei macht er auch noch das Abitur – mit dem Ziel, Sport zu studieren. Um 9.15 Uhr ist Pause, dann gibt es 200 Gramm Hähnchen, um 11.05 Uhr die nächste Ration. Diesmal nur 100 Gramm. Zum Mittagessen um 13 Uhr gibt es 50 Gramm Reis und 300 Gramm Hähnchen. Dann muss er entweder wieder in die Schule oder kann gleich zum Training.

Schamaitis hat seinen Trainingsplan optimal auf seinen Körper abgestimmt und in fünf unterschiedliche Teile eingeteilt. An jedem Tag werden entweder Brust, Schultern, Rücken, Arme oder die Beine trainiert. Grundsätzlich gilt für ihn: Cardio immer, Krafttraining nach Gefühl und Regenerationszustand. "Du musst auf deinen Körper hören", lautet eine der Erkenntnisse, die er sich bereits zu Eigen gemacht hat. "Und beim Bodybuilding lernt man seinen Körper von allen Seiten kennen."

Anschließend geht er heim und isst Reis. Ab und zu mischt er ein Eiweißpräparat mit Zimt-Milchreis-Geschmack unter seinen Reis oder etwas Tiefkühlgemüse. Und dann muss er noch für die Schule lernen. Gegen 23 Uhr geht das Licht bei Schamaitis aus.

Auf die erstaunte Frage, warum er sich denn dies alles antut und ob ihm denn der Reis nicht zu den Ohren herauskommt, hat er zwei ganz pragmatische Antworten parat. "Die Plackerei ist geil und ich mag Reis." Was auf keinen Fall Platz hat in Schamaitis’ Leben, sind Zigaretten, Alkohol und Pillen. "Bei mir erfolgt der Muskelaufbau nur über die Ernährung und das Training. Bereits im ersten Jahr hat er 15 Kilogramm zugenommen, das meiste davon als Muskelmasse – bei 5000 Kalorien, davon rund 800 Gramm Kohlenhydrate, auch nicht verwunderlich.

Erstaunlich, welche Fortschritte der junge Mann mit dem eisernen Willen in dieser kurzen Zeit präsentieren kann. Nicht umsonst nahm ihn Yasin Oerenc, der Inhaber des Horber Fitnesstudios MC Shape als offiziellen MC-Shape-Athlet in sein Team auf und machte ihn auch mit dem früheren Bodybuilding-Weltmeister Markus Rühl bekannt. Von beiden konnte Schamaitis viel lernen und er ist seinen Förderern dankbar.

Nun steht der nächste Wettkampf an: Die internationalen deutschen Junioren-Meisterschaften in Bochum. Für Vater Harald Schamaitis, der die Karriere seines Sohnes bislang überwiegend aus eigener Tasche finanziert hat, steht fest, dass so langsam etwas Sponsoring gar nicht schlecht wäre. Und kaum war das Wort Sponsoring ausgesprochen, fällt Schamaitis siedend heiß ein, dass er ja einen Termin in Böblingen hat. Schnell noch etwas Hähnchen in die Plastik-Dose und schon waren Vater und Sohn unterwegs zu einem weiteren Termin seines sportlichen Lebens.

Mutter Susanne ist stolz wie Bolle auf ihren prächtig geratenen Sohn. Seine Schwester Maja, die Ballett tanzt und reitet, war sogar so glücklich über die Erfolge ihres großen Bruders, dass sie ihm persönlich den Pokal zum Sieg bei der Jugendmeisterschaft überreichte. Nun darf man gespannt sein, wohin die sportliche Reise von Schamaitis noch führen wird. Eines ist aber sicher: Die Familie ist mit dabei und unterstützt den starken Mann, wo es nur geht.