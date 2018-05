Horb a. N. Droht auf dem Hohenberg Dauerstau?

Kronenbitter weiter: "Stand jetzt sieht es so aus, dass erst ab dem Jahr 2030 die Ortsumfahrung geplant werden darf. Weil sich dann aber die Vorschriften wieder geändert haben, muss diese Planung, die jetzt schon zu einem guten Teil fertig ist, noch einmal ganz von vorne angefangen werden. Optimistisch gerechnet, könnte es sieben Jahre dauern, ehe die Ortsumfahrung Hohenberg dann endgültig umgesetzt wird."

Die drohenden kompletten Neuplanungen – das hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe schon beim Ortstermin in Grünmettstetten bestätigt. Die Trasse der B 28 zwischen der Kreuzung Rexingen und Heiligenfeld war 2000 fertig geplant. Nicolai Deveaux vom RP hatte in Grünmettstetten gesagt: "Heute gelten ganz andere Gesetze. Die damalige Trasse können wir so nicht mehr verwenden. Wir müssen alles von vorne planen."

Krass. Vor dem Planungsstopp von Verkehrsminister Hermann hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe im Dezember letzten Jahres dem Schwarzwälder Boten gesagt: "Unter der Annahme eines optimalen Verlaufes könnte der Bau im Jahr 2025 beginnen."

Heißt: Jetzt dürfte der befürchtete Dauerstau am Hohenberg zwölf Jahre länger dauern! Kronenbitter: "Für mich ist es schlecht vorstellbar, dass eine Planung, die schon so weit ist, ohne Grund gestoppt wird."

In der Tat: Die Planung für die Ortsumfahrung ist schon sehr weit. Die Umweltverträglichkeitsstudie sollte in diesem Jahr fertig sein. Als nächste Schritte waren ein Scoping-Termin angesetzt, bei dem die Träger öffentlicher Belange gehört werden. Nach Festlegung der Vorzugsvariante und Genehmigung durch den Baulastträger sollte sich die Vorentwurfsplanung anschließen. Kronenbitter: "Es kommt öfter vor, dass sich bundesweit einige dringlichere und finanzierte Maßnahmen verzögern. Für andere baureife Projekte wären dann kurzfristig. Mittel frei. Da hätte die Ortsumfahrung Hohenberg dann auch dazu gehören können. Durch das jetzige Planungsverbot ist das vorerst unmöglich."

Kronenbitter fordert deshalb, über diesen Planungsstopp noch einmal nachzudenken. Oder als Alternative: "Man könnte mit dem Land auch eine Planungsvereinbarung schließen. Dass andere Träger wie beispielsweise der Regionalverband oder der Landkreis die Planung auf ihre Kosten vorantreiben."

Für den Horber Landtagsabgeordneten Timm Kern (FDP) ist der Planungsstopp ohne Not eine Farce. Kern: "Aufgrund der sprudelnden Steuereinnahmen regnet es der grün-schwarzen Landesregierung geradezu das Geld der Bürger nur so ins Haus. Diese Landesregierung hat auch mit dem Haushalt 2018/19 problemlos 200 neue Stellen in der Umweltverwaltung geschaffen. Statt aber seine Straßenbauverwaltung personell so auszustatten, dass genügend Planungen fertig werden und alle Bundesgelder fließen können, stöhnt Verkehrsminister Winfried Hermann über zu viel Geld vom Bund. Diese Absurdität ist eine Hiobsbotschaft für die Umfahrung von Loßburg, den zweiten Freudenstädter Tunnel und dem Horber Hohenberg." Kronenbitter: "Der Planungsstopp ist besonders bitter für die Horber, weil die Planungen für die Umfahrung Hohenberg schon so weit gediehen sind."