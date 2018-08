Horb a. N. DRK-Werbeaktion wird zum Nervfaktor

Auch ein Ärgernis für einige Betroffene: an der Tür klingeln zu später Uhrzeit. So berichtet Roland V. In der Facebook-Gruppe Horber Stadtgeflüster, dass im Horber Zentrum noch um 20.30 Uhr die "Drückerkolonne" unterwegs war und auch bei ihm klingelte. "Bei uns war es auch spät und ich meine, es war ein Freitag, also am Wochenende", bestätigt Karin K.

Darüber hinaus ist die Sorge groß, dass sich auch Betrüger dieser Masche bedienen. So war es schon Ende Juli in Baiersbronn. Die Betrüger sammelten für eine "DRK-Kroatienhilfe". Ein aufmerksamer Bürger schöpfte Verdacht und informierte den Kreisverband Freudenstadt. Auch jetzt wird aus manchen Facebook-Kommentaren nicht klar, ob es sich tatsächlich um die offizielle DRK-Aktion handelt.

"Die von uns eingesetzten Werber können sich ausweisen", erklärt eine Sprecherin des DRK-Kreisverbandes Freudenstadt. Von den negativen Reaktionen zeigt sie sich überrascht. "Bei uns gab es noch keine Beschwerden. Es gab nur Nachfragen, ob es sich tatsächlich um eine Aktion von uns handelt." Man habe tatsächlich eine Fremdfirma mit dieser Aufgabe beauftragt. "Wir werden uns mit der Kritik beschäftigen", so die Sprecherin. Gesammelt würden passive Mitgliedschaften mit Jahresbeiträgen, auf die man im Kreis angewiesen sei. Das Geld komme zu 100 Prozent im Kreis an und würde dann auf die Ortsvereine und ihre verschiedenen Arbeitsbereiche verteilt.

Werber werden nach Erfolg bezahlt

Schon länger sind die Werbeaktionen durch Fremdfirmen von wohltätigen Organisationen in der Kritik. So berichtete "Welt.de" Ende des vergangenen Jahres von einer ähnlichen Haustüraktion des DRK in Ulm, die aus dem Ruder lief und schließlich vom dortigen DRK-Kreischef abgebrochen wurde. Das Problem: Die Werber haben in der Regel erfolgsabhängige Honorare. Je erfolgsabhängiger desto mehr erhöht sich der Druck, zahlreiche erfolgreiche Abschlüsse zu generieren.

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) hat deshalb ein Spendenspiegel ins Leben gerufen, dass mindestens die Hälfte des Honorars für die Agenturen ein Fixgehalt sein muss. Allerdings, so berichtete "Welt", trage nur der Bundesverband des DRK dieses Siegel. Die Aufträge an die Spendensammelagenturen würden jedoch die knapp 500 Kreisverbände erteilen, die sich an die ethischen Maßgaben nicht halten müssten.