Horb a. N. Drei verschiedene Blickwinkel beschäftigen sich mit der Liebe

Der zweite Abend findet am Mittwoch, 24. Januar, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Weingasse in Horb (Weingasse 10) statt. Dieter Bauer, Theologe beim katholischen Bibelwerk in Stuttgart, wird in das alttestamentliche Buch des Hohelieds einführen. Der Abend steht unter der Überschrift: "Schön bist du, meine Freundin, ja du bist schön … – Liebeslieder der Bibel." In der alten Welt, in der es die heutige Trennung von religiös und profan noch nicht gab, wurde die Macht der Liebe stets religiös erfahren. Was dies für die heutige Gesellschaft bedeuten kann, auch darum geht es an diesem Abend.