Horb a. N. Drei Nachwuchskräfte auf der Überholspur

Horb. Darüber hinaus konnten bereits das dritte Jahr in Folge Dual Studierende des Unternehmens Urkunden und Auszeichnungen entgegennehmen.

Im Rahmen der Bachelorfeier der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in der Hohenberghalle in Horb (wir berichteten) wurden Janine Gölz, Studentin der Dualen Hochschule (DH) in Wirtschaftsingenieurwesen mit der Vertiefung Produkt- und Prozessmanagement, sowie Laura Volz, DH-Studentin Maschinenbau mit der Vertiefung Produktionstechnik, als Kursbeste geehrt.

Janine Gölz war im Verlauf ihres Studiums in verschiedenen Unternehmensbereichen von Bosch Rexroth in Horb im Einsatz und verbrachte ein Auslandssemester in Fountain Inn, einem Standort des Unternehmens in Amerika, berichtet die Duale Hochschule Baden-Württemberg, Campus Horb. In Horb wird Gölz ihre berufliche Karriere fortsetzen: "Hier habe ich mir während des Studiums ein solides Netzwerk aufgebaut und die praxisnahe Betreuung im Studium sehr geschätzt."