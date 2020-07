Horb a. N. Drama um kleinen Sami geht weiter

Damit ist das Drama um den kleinen Sami immer noch nicht zu Ende! Denn: Der Kindsvater hat jetzt gegen das Urteil vom 25. Juni Berufung eingelegt. Das türkische Gericht hatte entschieden, das der kleine Sami nach Deutschland zu seiner Mutter gehört. Christina Coskun: "Der Kindsvater hat gestern Abend Berufung gegen das erste Urteil eingelegt. Somit wird das ganze Verfahren jetzt in Izmir entschieden. Ich rege mich auf, dass man bei einer Kindesentführung überhaupt Berufung einlegen kann. Ich will Sami endlich wieder in meine Arme schließen können."

Aus dem Urlaub nicht zurückgekommen

Mutter Christina hatte über ihre Anwältin in der Zwischenzeit mehrere Versuche unternommen, sich mit der Familie des Kindsvaters zu treffen, um auch den kleinen Sami wiederzusehen. Das wurde von der Gegenseite abgelehnt, so Gunne.

Im Herbst und Winter hatten Christina Coskun und ihre Schwester Alexandra vor dem türkischen Konsulat in Stuttgart demonstriert. Ihre Forderung: Die Vertretungen der Türkei sollen sie dabei unterstützen, dass das Verfahren über die Kindesrückführung beschleunigt wird.

Coskuns Ex-Mann hatte vor dem Familiengericht einen gemeinsamen Urlaub mit seinem Sohn durchgesetzt. Aus dem Urlaub kam er mit dem kleinen Sami nie wieder zurück.

Am 25. Juni fand dann die Gerichtsverhandlung in der Türkei statt. Es entschied: "Der Vater muss Sami an Christina übergeben, damit sie mit ihm zurück nach Deutschland fliegen kann."

Angehörige ziehen den Jungen weg

Laut Gunne hatte das Gericht den Kindsvater darum gebeten, ihn nicht zu zwingen, das Urteil mit Hilfe der Polizei durchsetzen zu müssen. Wochenlang blieb nach diesem ersten Urteil Sami für seine Mutter wie von der Bildfläche verschwunden.

Zuletzt hatte die Mutter ihren Sohn am Tag der Gerichtsverhandlung gesehen. Als die Angehörigen des Vaters sie entdeckten, zogen sie den Jungen weg.

Christina Coskun war im Rahmen der Trennung vom Kindsvater von Böblingen nach Horb-Nordstetten gezogen. Hier wohnt ihre Schwester Alexandra. Der kleine Sami ging bis zum Sommer letzten Jahres in den Kindergarten Nordstetten. Dann zog Christina Coskun aus persönlichen Gründen nach Horben (bei Freiburg). Die Nordstetter bangen natürlich weiterhin um den kleinen Sami, wie Alexandra Gunne berichtet.