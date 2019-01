Horb a. N. Doppelfehler machen Sinn

Horb-Grünmettstetten. Doppelfehler sind beim Tennisspielen die ärgerlichsten Fehler. Diesen Fehlern einen Sinn zu geben, war das Ziel der Tennisabteilung des FC Grünmettstetten.

Der aktive Tennisspieler und 1. Vorsitzende des Vereins, Patrick Steiner, hatte in der Zeitung vom Projekt Eigen-Sinn in Freudenstadt gelesen. "Nach kurzer Rücksprache mit meinen Mannschaftskollegen war klar, dass wir da einen Beitrag leisten wollen", so Steiner.

Dabei hat sich eine kreative Idee entwickelt. Für jeden Doppelfehler in den Rundenspielen soll ein vorher festgelegter Betrag gespendet werden. Über die Rundenspiele wurde eifrig Protokoll geführt und der Spendenbeitrag von allen aktiven Herren-, einigen Damen- und Seniorenspielern großzügig aufgerundet. Bei einem interessanten Besuch vor Ort in Freudenstadt stellte Hans-Martin Haist das Projekt Eigen-Sinn vor, und die Fragen der Teilnehmer wurden beantwortet. Das Projekt Eigen-Sinn unterstützt Kinder und deren Familien in schwierigen Lebenslagen. Dabei leistet es Hilfestellungen für eine bessere Zukunft der Kinder und Jugendlichen durch Stärkung des Selbstwertgefühls und der emotionalen Unterstützung.