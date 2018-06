Horb a. N. Dörfer sollen attraktiver werden

Horb-Altheim. Seinen Stellvertreter Stefan Schäfer aus Betra hatte Fassnacht zu dieser lokalen Begegnung auch eingeladen.

Er habe zwar schon immer einen sehr engen Bezug zu den bäuerlichen Familien in seinem Wahlkreis Calw/Freudenstadt gehabt, betonte Fuchtel; in seiner neuen Funktion als Mitglied der Bundesregierung habe er allerdings noch mehr Mitwirkungsmöglichkeiten in Sachen Landwirtschaft. "Wir stehen vor der Weiterentwicklung der Agrarpolitik in Europa", umriss der CDU-Politiker die Bedeutung der Aufgabe.

Mit Julia Klöckner habe eine sehr engagierte Ministerin mit viel Sachverstand das BMEL übernommen, und sein Kollege Michael Stübgen sei ein Experte für die europäischen Fragen. Er persönlich sei für die Bereiche Haushalt, Personal, die Absatzmärkte, Ernährung und Lebensmittel bis hin zu Messen, internationale Strategien des Exports sowie Nutztiere zuständig. "Die CDU Baden-Württemberg hatte noch nie einen Vertreter in der Leitung des Bundeslandwirtschaftsministeriums", hob Fuchtel hervor, und für den Nordschwarzwald sei die Präsenz sicher auch kein Fehler.