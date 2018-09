Horb a. N. Diskussion zur Zukunft der ärztlichen Versorgung

Eine gute medizinische Versorgung gehört zu den Kernaufgaben des Sozialstaats. Deutschland steht im internationalen Vergleich bei der Gesundheitsversorgung sehr gut da. Dennoch gibt es enorme Herausforderungen: Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter.

Junge Mediziner arbeiten zunehmend in Teilzeit und in Anstellung sowie weniger im ländlichen Raum. Steigende Bürokratie und Auflagen tragen einen wesentlichen Teil dazu bei. Mit Blick auf die Altersstruktur der Ärzte fehlen zunehmend Haus- und Fachärzte. Auch im Landkreis Freudenstadt ist dies der Fall. All das hat gravierende Auswirkungen für die ärztliche Versorgung der Bevölkerung: Es gibt weniger Arztpraxen und die Wege werden weiter. Gerade für ältere und mobil eingeschränkte Menschen birgt das Schwierigkeiten.

Aber nicht nur die hausärztliche Versorgung wird komplizierter, auch die stationäre Versorgung befindet sich in einem großen Strukturwandel.