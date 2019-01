Horb a. N. Diskussion um Fußgängerweg

Anstatt jedoch sofort gegen die parkenden Fahrzeuge Maßnahmen einzuleiten, wurde die Ortschaftsverwaltung auf Antrag des Landratsamtes Freudenstadt, Straßenbauamt, gebeten zu prüfen, ob dieser Fußgängerüberweg weiterhin erforderlich ist, nachdem sich im alten Rathaus inzwischen weder Schulräume befinden, noch eine andere Nutzung vorhanden ist, die regelmäßig fußläufig erreicht werden muss.

Können Markierungen und Poller weiterhelfen?

Sofern der Fußgängerüberweg unverzichtbar ist, soll die Nutzbarkeit der Stellplätze zum Beispiel durch Markierungen oder Poller so weit eingeschränkt werden, dass eine ausreichende Sicht auf die wartenden Fußgänger besteht. Ortsvorsteher Anton Ade gab in der Sitzung des Ortschaftsrats zu bedenken, dass man gerade in diesem recht unübersichtlichen Bereich lange dafür gekämpft hat, dass hier eine Tempo-40-Zone ausgewiesen wird, die eventuell wegfallen könnte, wenn man diesen Fußgängerüberweg auflöst.